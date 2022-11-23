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Как сообщает портал ИноСМИ, многие читатели турецкого информационного портала Haber7 призвали власти страны привести все зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны в режим боевой готовности. Так как, по мнению турецких граждан, военное командование США не довольны тем фактом, что не смогут свободно пройти в воздушное пространство Турции.

Как сообщает глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акара, национальная система ПВО приведена в полную боевую готовность и готова отразить любую атаку. Также Акара заявил по поводу проведения Турцией операции «Коготь-меч», что борьба с терроризмом будет продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен последний из представителей террористов.

Такие заявления глава турецкого оборонного ведомства сделал во время заседания Комитета по планированию и бюджету Великого национального собрания Турции. Также во время заседания был принят и оборонный бюджет страны на 2023 год.

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