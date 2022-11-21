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Как сообщает РИА Новости, аудитория немецкого издания Bild начала активно обсуждать новость о том, что фотограф вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека будет получать 400 тысяч евро.

Немецкое издание опубликовало материал, в котором указано, что будущий фотограф вице-канцлера заключит с государством контракт на четыре года, а его зарплата за указанный период составит 400 тысяч евро. В должностные обязанности фотографа вице-канцлера будет входить постоянное сопровождение немецкого политика в его официальных поездках, как по территории Германии, так и в другие страны.

Один из читателей написал, что это возмутительная новость, так как, когда речь идет о поддержке населения, то правительство заявляет о недостатке финансов, но когда речь касается удовлетворения «скромных» потребностей политиков, то сразу же находятся миллионы.

Другой читатель написал, что вице-канцлер оказался очень алчным политиком, который хочет улучшить свой имидж за счет траты огромных средств на услуги дорогого фотографа.

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