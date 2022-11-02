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Соединенные Штаты вкладываются только в долгосрочные оборонные проекты, считая, что у них еще очень много времени. Однако это не так, пишет издание Asia Times. Авторы публикации отмечают, что подобные действия США загоняют их в стратегический тупик.

Сейчас Вашингтон просто не способен вмешаться в события на Украине, так как сил вести боевые действия против РФ у него просто нет. Президент США Джо Байден сократил все разработки, рассчитанные на краткосрочную перспективу и погряз в финансировании проектов, реализация которых рассчитана на 10 и более лет.

При этом США нагнетают ситуацию на Украине, что может привести к весьма опасным последствиям. Будучи неспособными выправить положение, Соединенные Штаты могут задействовать ядерное оружие для “защиты от непредвиденных обстоятельств”. Это станет причиной всемирной катастрофы, которая затронет все страны мира без исключений.

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