Украинские боевики устроили в многоэтажке в населенном пункте Кирово наблюдательный пункт. Они засели в высотном здании и корректировали артиллерийский огонь своих войск. Однако продолжалось это совсем недолго, пишет портал “Военное дело”.

Бойцы 3 гвардейской бригады 1-го Армейского корпуса ДНР сумели обнаружить корректировщиков, после чего по ним нанесла удар российская артиллерия. Снаряды угодили точно в цель и уничтожили наблюдательный пункт противника.

Напомним, что в спецоперации ВС РФ на Украине обеими сторонами интенсивно применяется артиллерия. При этом Киев задействует в основном западные образцы, из-за чего на складах Европы и США уже заканчиваются боеприпасы для таких орудий. Ранее сообщалось, что для восполнения потраченных Киевом резервов западным оборонным предприятиям может потребоваться несколько лет.