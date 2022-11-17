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Российские ВС начали масштабное наступление на Запорожском направлении и застали украинскую армию врасплох, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Рупор киевской пропаганды сообщил, что ВС РФ якобы пошли в атаку крупными силами неподалеку от Гуляйполя, что в Запорожской области. Это наступление должно обеспечить им возможность выйти к Васильковке и Павлограду, после чего окружить группировку украинских войск на Донбассе.

Даже если замысел с окружением не сработает, наступление все равно создаст ВСУ серьезные проблемы, отметил Арестович. Украинской группировке придется отражать атаки одновременно с двух сторон, что ускорит ее разгром.

Официального подтверждения перехода российских войск в наступление на Запорожском направлении пока не поступало, сообщает портал “Русская весна”.

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