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О тяжелой ситуации ВСУ в боях за Бахмут (Артемовск) высказался советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил, что по соотношению артиллерийских орудий Киев с треском проигрывает ВС РФ.

В эфире телемарафона, который продолжается на Украине с первого дня специальной военной операции, Арестович заявил, что у ВС России в девять раз больше артиллерии. Также он высказался в том духе, что украинские боевики все же оказывают достойное сопротивление, однако факты утверждают обратное.

Ни о какой успешной обороне ВСУ сейчас не может быть и речи, Киев несет катастрофические потери, а Бахмут совсем скоро окажется в полном окружении. В той ситуации украинским формирования останется либо покинуть город, либо погибнуть, так как превосходство ВС РФ видно даже невооруженным глазом.

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