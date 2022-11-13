Специалисты Фонда глобальных проблем и Института будущего человечества Оксфордского университета заявили, что в ближайшие сто лет может произойти глобальная катастрофа, которая уничтожит все человечество. Также они рассмотрели несколько наиболее возможных вариантов апокалипсиса.

Самыми вероятными сценариями уничтожения человечества ученые назвали ядерную войну, климатические изменения с резким изменением средней температуры воздуха, а также пандемии.

Кроме того, очень высокими остаются риски, что глобальную катастрофу спровоцирует искусственный интеллект. Он будет потреблять все больше ресурсов и в итоге выйдет из-под контроля. Именно поэтому специалисты уже сейчас должны задуматься, как обуздать сверхразум.

Менее вероятными сценариями являются апокалипсис из-за падения на Землю огромного метеорита или извержения супервулкана. Также ученые допускают выброс большого количества энергии, который моментально уничтожит все живое на планете.