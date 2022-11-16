Похоже, американские чиновники уже определились с версией падения ракет на польской территории. Информационное агентство Associated Press пишет, что большинство из них склоняется к мысли об украинском происхождении этих боезарядов.

По мнению чиновников США, Украина пыталась сбить одну из крылатых ракет ВС РФ, выпущенных по энергетической инфраструктуре. Однако сделать этого не удалось, боезаряды комплекса С-300 пролетели мимо и ударили по одной из польских деревень.

Журналисты агентства отмечают, что их источники, предоставившие данную информацию, пожелали остаться неизвестными. Также они отказались представлять упомянутую выше версию, как официальную. И заявили, что расследование в настоящий момент продолжается.