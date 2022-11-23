Хорватский журналист Антун Рош на страницах издания Advance заявил, что Европейский союз начал очень опасную игру по отношению к Российской Федерации, которая может привести к прямому военному столкновению европейских стран с Россией.

Рош заявил, что политики Европы каждым своим новым шагом приближают прямую эскалацию России с Европой. К такому же выводу пришел и глава венгерского правительства Виктор Орбан, который заявил, что дальнейшие европейские санкции могут привести к военному конфликту между ЕС и РФ.

Рош напоминает, что в годы второй мировой войны Япония решилась нанести удар по территории США в том числе из-за введения нефтяного эмбарго. Поэтому хорватский журналист предупреждает, что новые экономические санкции, направленные против России, «мелкими шагами» подталкивают РФ начать военный конфликт с Европой. Поэтому европейским политикам необходимо извлечь правильные уроки из исторических событии недавнего прошлого.