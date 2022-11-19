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В научном журнале Stem Cell Reports были опубликованы результаты научной работы исследователей из Университетского колледжа Лондона, которые занимались разработкой первой в мире технологии по выращиванию искусственной мини-сетчатки глаза в лабораторных условиях.

Ученые надеются, что разработанная ими технология сможет вернуть зрение людям, которые ослепли в результате болезни, такой например, как синдром Ушера. Для «выращивания» нового органа ученые поместили в пробирки материал, который имитировал стволовые клетки пациентов с синдромом Ушера.

В результате ученые пришли к выводу, что в результате нарушения в развитии стволовых клеток у пациентов и появляются проблемы со зрением. Ученые добились первых позитивных результатов и заявили о необходимости продолжать исследования в данной сфере, чтобы в будущем успешно лечить слепоту.

Напомним, что синдром Ушера это генетическое заболевание, которое приводит к потери у новорожденных сначала слуха, а затем и зрения.

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