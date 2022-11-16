В 2023 году польским властям придётся “нажать на тормоз” и ограничить программы по вооружению страны. Иначе экономика Польши просто не выдержит. Такое мнение высказали в банке Credit Agricol – сообщает ТАСС со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

По подсчётам аналитиков, дебиторская задолженность за оружие для польской армии со временем растёт, увеличивается и обслуживание соответствующих кредитов. В то же время экономика пока не показывает тенденций к росту, и вряд ли это произойдёт в ближайшие годы, уверены эксперты. Таким образом, расходы на оборону придётся урезать.

По подсчётам экспертов, к середине следующего десятилетия расходы на национальную оборону в Польше могут превысить “астрономической суммы в 1,7 триллиона злотых”. Причём основная часть средств будет уходить на обслуживание, модернизацию военной техники и прочее.