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В 2023 году польским властям придётся “нажать на тормоз” и ограничить программы по вооружению страны. Иначе экономика Польши просто не выдержит. Такое мнение высказали в банке Credit Agricol – сообщает ТАСС со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

По подсчётам аналитиков, дебиторская задолженность за оружие для польской армии со временем растёт, увеличивается и обслуживание соответствующих кредитов. В то же время экономика пока не показывает тенденций к росту, и вряд ли это произойдёт в ближайшие годы, уверены эксперты. Таким образом, расходы на оборону придётся урезать.

По подсчётам экспертов, к середине следующего десятилетия расходы на национальную оборону в Польше могут превысить “астрономической суммы в 1,7 триллиона злотых”. Причём основная часть средств будет уходить на обслуживание, модернизацию военной техники и прочее.

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