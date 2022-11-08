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Массовые социальные потрясения и экономический крах приведут к распаду Соединённых Штатов Америки. Как единое государство США перестанут существовать после 2032 года. Такой прогноз дал Аналитик Мартин Армстронг – сообщает “Лента.ру”.

По мнению Армстронга, политическая напряжённость в США с каждым годом накаляется, при этом “Америка разрушается”. Уже к концу нынешнего десятилетия, отмечает эксперт, правительство придётся формировать с нуля. А сами Соединённые Штаты после этого просуществуют всего несколько лет.

Армстронг также отметил, что политическая борьба в США сейчас обострена настолько, что есть высокая вероятность, что ближайшие выборы президента не состоятся. Они намечены на 2024 год.

Ранее Армстронг уже успешно прогнозировал важные мировые события. Среди них мировой финансовый кризис 2008 года.

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