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На стороне ВСУ воюют несколько категорий наёмников. Об этом рассказал журнал Military Watch Magazine (MWM) – сообщает “Лента.ру”.

По мнению авторов материала, всех иностранных наёмников можно условно поделить на три категории. К первой относят действующих военных иностранных государств и сотрудников разведки. Такие люди получают от правительства направившей их страны зарплату и приказы.

Вторая категория – наёмники из Восточной Европы. Прежде всего, из Польши. В этой категории больше всего потёрь, отмечает MWM. Третья категория – добровольцы из стран Запада. Издание отмечает, что эти наёмники воюют, как правило, из идеологических убеждений.

Наёмники стали прибывать на Украину сразу после начала специальной военной операции. Точной статистики нет, но по мнению ряда СМИ, на стороне ВСУ ведут боевые действия несколько тысяч иностранных военных.

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