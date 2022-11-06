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Военнослужащий 82-й воздушно-десантной дивизии Пол Ким, который приехал на Украину в качестве наемника и участвовал в боевых действиях против России, погиб на территории Николаевской области, сообщило издание Coffee or Die Magazine.

По предварительной информации, «серый гусь» по кличке «Кило» вместе с украинским военным погибли в бою, попав под массированный артиллерийский обстрел. Через несколько дней ему должно было исполниться 35 лет.

Наемник находится на Украине с августа. Он сразу попал в иностранный легион на территории Николаевской области. До поездки на Украину военнослужащий преподавал военную науку в Университете Техаса.

Службу в армии Ким завершил в 2015 году в звании лейтенанта. С 2016-го числился в запасе американских ВС.

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