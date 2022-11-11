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Комик из США Тровор Ноа прокомментировал видеозапись, на которой посетивший Киев актер Шон Пенн вручил президенту Украины Зеленскому один из своих Оскаров. Телеведущий The Daily Show иронично заметил, что нужно было связать цепью сразу две статуэтки и подарить их украинскому лидеру как нунчаки.

«Шон Пенн подарил Оскар Зеленскому. Это действительно происходит?», – поинтересовался комик.

Он выразил недоумение уже третьим визитом Пенна в Киев и тем, что он привез с собой “Оскар”, чтобы подарить Зеленскому. Напомним, что в Россию актеру въезд запрещен.

Шон Пенн уже дважды встречался с Зеленским, чтобы выразить ему поддержку. По словам Ноа, “нунчаки” из двух связанных цепью “Оскаров” точно помогли бы украинскому лидеру одержать победу.

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