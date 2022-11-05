Соединенные Штаты по собственному почину попали в конфликт на Украине, однако для них он всего лишь разминка перед возможным противостоянием с более серьезным противником. Китай стремительно наращивает объемы вооружений, среди которых и ядерные, поэтому для Вашингтона важно делать то же самое. Заявил адмирал американских ВМС Чарльз А. Ричард.

Он пояснил, что Россия в ближайшие годы никуда не денется, несмотря на любые старания США. Поэтому Вашингтону нужно обратить свой взор на Китай, где количество ядерных боеголовок постоянно растет.

Если Соединенные Штаты продолжат игнорировать необходимость в наращивании запасов своего стратегического вооружения, то уже через пару лет Китай превзойдет их в этом компоненте. Учитывая, что в остальных видах оружия он уже это сделал, для США сложится весьма неприятная ситуация.