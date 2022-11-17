Ракетные удары по критической инфраструктуре Украины являются сейчас одним из элементов стратегии командующего СВО Сергея Суровикина на зимний период. Они позволяют достичь сразу нескольких целей – разгромить систему управления ВСУ и логистику, обеспечивающую доставку западного вооружения на фронт, а также вынудить жителей Украины бежать в Европу, пишет издание Military Watch.

Авторы публикации, перевод которой представлен изданием “Свободная пресса”, пояснили, что все это нанесет удар по экономике Украины. Кроме того, Европа уже смертельно устала от притока украинских беженцев и не прочь не просто остановить его, а и отправить “гостей” обратно по домам.

Кроме того, российские ВС получают усиление и уже через 1,5 – 2 месяца полностью восстановят свою боеспособность и превратятся в грозную силу. Именно столько времени у Киева осталось, чтобы добиться каких-то успехов. В противном случае армия Украины будет разгромлена, а президенту Зеленскому придется идти на переговоры вопреки всем громогласным заявлениям.