Как сообщает РИА Новости, обозреватель американского издания American Thinker Моника Шоуолтер выразила свое недоумение после того, как Зеленский в очередной раз потребовал выделить Украине очередной пакет финансовой помощи со стороны США.

Шоуолтер пишет, что Зеленский очень хорошо справляется с задачей получения как можно большей помощи от Соединенных Штатов Америки. Причем, как отмечает американский обозреватель, Джо Байден сам не против выделять огромные суммы средств для военной и финансовой помощи Украине.

Зеленский уже получил от США порядка 90 миллиардов долларов, которые были одобрены Конгрессом, пишет Шоуолтер. Теперь же украинский президент, по всей видимости, набрался еще больше смелости и требует выделить ему еще дополнительно 55 миллиардов.

Причем, как отмечает американская журналистка, Зеленский сам является довольно богатым человеком с состоянием в 20 миллионов долларов. А получаемые деньги от Запада, президент Украины и его команда тратят на своих бюрократов, которые получают в сотни раз большую зарплату, чем простые украинцы.