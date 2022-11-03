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Пытаясь обвинить Россию в гипотетическом применении ядерного оружия, США ведут себя лицемерно. Именно Вашингтон первым и пока единственным применил такое вооружение, но это еще не все. Он неоднократно угрожал им другим государствам, пытаясь добиться своего. Поэтому ядерный шантаж – это чисто американская «фишка», пишет издание The American Conservative.

Автор публикации – бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. Он написал, что США много раз пытались грозить Советскому Союзу после 1945 года, так как в распоряжении СССР была огромная армия, имеющая разнообразные виды неядерных вооружений.

Кроме того, США намеревались задействовать ядерное оружие в ходе войны во Вьетнаме, так как понимали, что победить иначе у них не получится. Несмотря на это, они сейчас нагло обвиняют в намерении применить такие виды вооружений всех своих оппонентов.

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