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В ходе боевых действий на Украине российским военным неоднократно приходилось сталкиваться с целыми подразделениями иностранных военных. В основном это были бойцы регулярных армий Болгарии, Польши, Словакии и других стран. Не исключено, что таких «наемников» скоро может стать гораздо больше, рассказал военный эксперт Алексей Леонков порталу Lenta.ru.

Он пояснил, что НАТО внедряет военнослужащих стран, входящих в блок, под видом наемников или представителей частных военных компаний. В результате образуются смешанные части, которые все чаще можно встретить на передовой.

По мнению Леонкова, Альянс продолжит отправлять военнослужащих США, Великобритании и других стран на Украину. Эти бойцы будут принимать непосредственное участие в боевых действиях, управлять западной техникой и вооружением, а также обучать бойцов ВСУ, выступая в качестве инструкторов.

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