Недавний секс-скандал с Главкомом ВС Украины Валерием Залужным, никак не подействовал на власти США, хотя президент Зеленский очень надеялся на их помощь в устранении главного конкурента. Вашингтон вложил слишком много денег в программу по «сливу» украинского лидера, поэтому решил не обращать внимание на такие мелочи, как дорогие подарки секретарше, пишет обозреватель портала «Свободная пресса» Александр Ситников.

Он отметил, что Зеленский уже сыграл свою роль и теперь станет мальчиком для битья «пиночета» Залужного. Кто-то же должен понести ответственность за срыв сперва Минских, а затем и Стамбульских соглашений. Кроме действующего украинского лидера на эту роль не подходит никто.

Залужный же станет главарем новой хунты, которая, не исключено, по требованию США подпишет с Россией мирное соглашение. Однако эксперт уверен, что соблюдать его киевский режим вряд ли станет.