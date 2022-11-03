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Российские ВС продолжают эвакуацию мирного населения из Херсона. При этом сами они остаются в городе и не собираются покидать его. Информация о возможном выходе союзных сил, прошедшая по всем СМИ пару недель назад, оказалась всего лишь ловушкой для украинской армии, заявил военный эксперт Геннадий Алехин.

Он пояснил, что заявления о готовности ВС РФ уйти из Херсона была военной хитростью. Она заставила Киев предпринимать быстрые атакующие действия, не тратя время на их планирование. Именно поэтому ВСУ несколько раз переходили в наступление на Херсонском направлении и всякий раз терпели оглушительные неудачи.

Российские же ВС продолжают оставаться в городе и держать оборону всего региона. Они намерены принять бой, если Киев начнет крупномасштабное наступление и не собираются отступать, заявил Алехин.

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