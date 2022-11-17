Столкновения с противником происходят регулярно, однако продвижение в районе Соледара не останавливается. Об этом ТАСС рассказал командир спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов.

Он уточнил, что подразделение военных из Чеченской республики действует совместно с 6-м казачьим полком, а также с 7-й бригадой – оба формирования входят в состав Народной милиции ЛНР. Алаудинов также добавил, что продвижение вперёд союзных сил идёт хорошо.

О попытках прорыва ВСУ на соледарском направлении неоднократно заявляли представители Народной милиции ЛНР. Однако они уточняли, что такие попытки украинским военным не приносят ничего кроме потерь. Также о боях в районе Соледара высказывался президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что у этого населённого пункта, а также у Бахмута (Артёмовска) идут “очень тяжелые бои”.