У США, Евросоюза и НАТО не получается снизить влияние России в европейском регионе и на мировой арене. Это свидетельствует о мощи Москвы. Причём в западных странах это прекрасно понимают. Об этом пишет издание Al Binaa. Перевод материала размещён на сайте ИноСМИ.

Автор публикации в ливанском издании уверен, что будущем стоит ожидать “победы России” и “нейтрализации стратегии НАТО по отношению к ней”.

В качестве доказательства, автор публикации указывает, что западные страны оказали Киеву военной помощи уже на многие миллиарды долларов. Однако несмотря на это, границы России расширились, и в неё в октябре вошли четыре новых региона. Следовательно, цели НАТО и США по ослаблению России не были выполнены. В публикации отмечается, что осознание этого пришло к чиновникам администрации США, поэтому они уже склоняются к переговорам с Россией.