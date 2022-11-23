Российская разведывательно-ударная система (РУС) продемонстрировала высокую эффективность в реальных боевых условиях. Она объединяет несколько беспилотных аппаратов, благодаря чему обеспечивается своевременное получение информации о противнике и его уничтожение, передает портал “Свободная пресса”.

Система включает в себя несколько видов БПЛА, большинство которых разрабатываются компанией Zala Aero, входящей в концерн Калашников. Речь идет о дронах-камикадзе “Изделие 52” и “Изделие 51 (две модификации барражирующих боеприпасов “Ланцет”, а также о БПЛА “Куб”.

Еще один беспилотник – ZALA 421−16E, предназначен для наблюдения. На его борту установлено современное оборудование для разведки, которое дает возможность получать снимки в отличном качестве и видеотрансляцию в режиме онлайн.

По мнению американских экспертов, РУС подтвердила заявленные характеристики и эффективность. Особенно специалисты выделяют барражирующие боеприпасы “Куб”, которые как когда-то знаменитый АК-47 способны изменить мир.