Как сообщает РИА Новости, в Израиле начала формироваться новая парламентская коалиция, в которой часть депутатов относится к ультраправым силам. Новый состав коалиции уже объявил о возможном пересмотре закона, который регулирует правила репатриации евреев в Израиль. Как сообщил Эли Гервиц, известный адвокат и член совета Российского еврейского конгресса, новые правила о репатриации могут затронуть не одну тысячу граждан РФ, которые сейчас проживают в Израиле.

Гервиц разъяснил, что новая коалиция требует отменить параграф, который регламентирует возвращение внуков, в законе о возвращении. На сегодняшний день работает следующий принцип, что евреем может считаться тот человек, кто может доказать, что его мама была еврейкой. Юристы называют такого человека последним представителем евреев в семье. По закону дети и внуки такого человека также имеют право на репатриацию, объясняет Гервиц.

Поэтому, если новая коалиция сможет принять поправки в действующий закон, то очень большое число бывших граждан СССР не смогут воспользоваться своим правом на репатриацию в Израиль.