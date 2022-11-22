Президенту Украины Владимиру Зеленскому Запад простит всё, что угодно, но только не попытки самостоятельно урегулировать конфликт с Россией. Это показала реакция союзников Киева на инцидент с ракетой, которая упала на территории Польши. Такое мнение высказал обозреватель Брэдли Девлин в своём материале для издания The American Conservative (АС) – передаёт РИА “Новости”.

15 ноября на территории Польши, недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате погибло два человека, оба – поляки. Как напоминает Девлин, ещё до выяснения, чья это была ракета, Зеленский ухватился за возможность “выпросить больше помощи от Запада”. Причём его не остановила вероятность начала третьем мировой войны – президент Украины заявлял, что ракета российская и потребовал применить пятую статью устава НАТО. В ней говорится о коллективной безопасности внутри блока: если нападают на одну страну Североатлантического альянса, то считается, что напали на весь блок.

Как только выяснилось, что ракета с большой долей вероятности была украинской, представители НАТО и польских властей фактически никак на это не отреагировали, пишет обозреватель. Никто не стал говорить о сокращении военной помощи. Инцидент с ракетой дал сигнал Киеву о том, что он не лишится западной поддержки, несмотря ни на что. Единственное, из-за чего Запад может отвернуться от Зеленского, – его попытки начать мирные переговоры, считает Девлин. Именно поэтому президент Украины продолжает размахивать “топором войны”.