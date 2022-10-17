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Командование ВСУ просчиталось, когда решило, что на херсонском направлении российские войска поведут себя также, как в Харьковской области, то есть начнут отступать. Такое мнение высказал журналист Анатолий Шарий – пишет издание “Русская весна”.

Шарий отметил, что при наступлении ВСУ в Херсонщине многие российские командиры проявил себя с лучшей стороны, действовали грамотно и не оставили своих позиций. Журналист предположил, что такое поведение российских военных связано с тем, что были сделаны соответствующие выводы после того, как была оставлена Харьковская область. Как итог, наступающим украинским войскам не удалось повторить успех, в результате чего сейчас “нейтралка завалена трупами наступавших”, – подчеркнул Шарий.

Журналист также предположил, что для Украины сейчас наступят тяжёлые времена. По словам Шария, об этом свидетельствуют количество самолётов, которые стягивает российская сторона, а также типы воздушных судов.  “Сантименты отходят в прошлое”, — написал журналист.

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