У поляков имеется реальная возможность не оплачивать «кошмарные» счета за электричество. Однако для этого им придется садиться в тюрьму, не без иронии заявил польский обозреватель Лукаш Орбитовский.

Он пояснил, что эта идея пришла ему в голову в одном из исправительных учреждений, где он преподает литературу заключенным. В ходе разговора об украинском конфликте и стремительном росте цен на энергоресурсы, подопечные с юмором заявили, что их эта проблема совершенно не касается, так как за свет в тюрьме платить не приходится.

«Так я и узнал единственный способ не платить по кошмарным счетам за электроэнергию. Нужно немедленно сесть в тюрьму», – написал Орбитовский.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к участникам митинга под названием «Только темнота», организованного в знак протеста из-за постоянно растущих цен. Он заявил, что «во всем виновата Москва», а также сообщил о перечислении властям регионов страны несколько десятков миллионов злотых в качестве поддержки.