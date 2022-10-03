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Писательница из Санкт-Петербурга Кира Грозная рассказала о попытке военкомата призвать на службу ее сыновей-инвалидов.

Как она пояснила, ее младший сын – аутист, который ранее был сильно напуган визитом на призывной пункт и не дал себя даже осмотреть там. Грозная опасается, чем история может закончиться на этот раз, если в военкоматах Петербурга не исчезнет неразбериха.

Жительница Петербурга Кира Грозная рассказала о попытке призвать на службу своих сыновей-инвалидов

«Конечно, он напугался, бегал по всему военкомату, не дал себя осматривать, потому что боится врачей», – пояснила писательница.

Беспокойство у нее вызывает и старший сын, которому предстоит операция в московской клинике трансплантологии, особенно учитывая, что Грозная не понимает, как пройдет, и в чем будет заключаться процедура освобождения от призыва в армию.

При этом Грозная не берется судить, кто виноват в огрехах призывной кампании Смольного, но считает, что корень зла кроется в том числе в «перегибах» со стороны военкоматов.

Случай Грозной не единственный в Петербурге. Губернатор Александр Беглов предложил горожанам по спорным моментам мобилизации обращаться лично к нему, написав претензию на его странице «ВКонтакте». Однако насколько помощь градоначальника будет своевременной и полезной, не ясно.

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