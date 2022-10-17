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В социальных сетях и телеграм-каналах жители Киева публикуют фото и видео атаки дронов. Российские ВС задействовали беспилотники-камикадзе Shahed-136, которые поразили несколько целей в украинской столице. Одной из них стало здание «Укрэнерго», что находиться рядом с ж/д вокзалом.

Киевляне уже выкладывают в интернет видеозаписи последствий мощных взрывов, а также барражирующих боеприпасов, кружащих над столицей и готовых атаковать новые цели. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что подавляющее большинство ударов пришлось на Шевченковский район.

Напомним, что дроны Shahed-136 способны атаковать цели с расстояния около 2000 километров. Они летят на небольшой высоте, совершают маневры, что дает возможность уходить от средств противовоздушной обороны. Украинские боевики пытаются сбивать их из автоматов, но ни одна из множества попыток сделать это не была удачной.

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