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Жена бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова косвенно подтвердила активно распространяемые в последние дни слухи, что он ушел в зону проведения специальной военной операции. Она опубликовала в Сети фото с супругом, на котором он одет в военную форму.

Напомним, что Стрелков с 10 октября не делает новых записей в своем телеграм-канале, что вызвало оживленное обсуждение среди его подписчиков. Блогер Владлен Татарский и военкор Юрий Котенок написали, что экс-министр 8 лет добивался разрешения уехать на фронт и достиг своей цели. По непроверенной информации, он уже командует одним из добровольческих подразделений союзных сил.

Жена Стрелкова Мирослава Регинская не стала подтверждать слухи, но сообщила, что у супруга все хорошо и совсем скоро он выйдет на связь с подписчиками.

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