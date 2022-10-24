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Киевский режим заявил о необходимости усилить мобилизацию и о том, что сейчас повестку может получить любой гражданин страны и в любом месте. Свой комментарий на это заявление дал политолог Владимир Жарихин.

Он отметил, что у Киева есть реальная возможность «наскрести» не более 100 тысяч мобилизованных. При этом повестки действительно будут вручаться прямо на улице. Кроме того, в небольших населенных пунктах, где все местные находятся на виду, никаких проблем с мобилизацией мужчин не возникнет.

Жарихин объяснил, что Киеву уже вряд ли удастся собрать военнослужащих, имеющих боевой опыт. Таковые давно находятся на фронте и многих из них уже нет в живых. Вполне вероятно, что власти Украины рискнут поднять призывной возраст до 65 лет, что позволит еще больше увеличить мобилизационный резерв. Однако «вояки» из большинства пенсионеров довольно плохие, так как в таком возрасте многие «воюют» с хроническими заболеваниями. Да и никакой мотивации идти на фронт у них давно нет.

Поэтому, уверен Жарихин, мобилизация, пусть и усиленная, никак не повлияет на боеспособность ВСУ. Это всего лишь очередной пропагандистский шаг, призванный продемонстрировать миру, что Украина продолжает биться. И поэтому ей нужны новые финансовые вливания и поставки оружия.

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