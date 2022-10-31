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Президент Украины Зеленский признал наступление российских войск на Донбассе, однако назвал его «жесткими штурмовыми действиями», которые якобы «отражает» украинская армия.

Зеленский отметил, что к боевым действиям на Донецком направлении привлечены военнослужащие пограничного отряда из Чопа. Они вместе с остальными подразделениями оказывают отчаянное сопротивление союзным силам. Кроме того, под Северском надежно удерживают позиции военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады, заявил украинский лидер.

Напомним, что 29 октября российские ВС внезапно начали наступление, смели первую линию обороны ВСУ на Угледарском направлении и вышли на окраины населенного пункта Павловка. В воскресенье они заняли часть поселка, где находился крупный укрепрайон ВСУ.

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