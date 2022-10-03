Публикация американским бизнесменом Илоном Маском мирного плана для конфликта на Украине вызвала бурную реакцию Киева. Президент Зеленский на своей странице в социальной сети даже запустил опрос среди подписчиков.

«Какой Маск вам больше нравится – тот, который поддерживает Украину или тот, который поддерживает Россию?», – написал украинский лидер.

Напомним, что Маск ранее создал опрос, в котором поинтересовался у подписчиков, согласны ли они, что судьбу Донбасса и Крымского полуострова должны решать те люди, которые там живут.

Посты Маска демонстрируют, что крупные американские предприниматели уже устали от конфликта и считают, что мирное соглашение должно быть подписано с учетом реального баланса сил. Который совсем не в пользу Киева. Однако упрямство президента Зеленского заставляет его отправлять военнослужащих на верную гибель и продолжать битву до последнего украинца за интересы хозяев из США.