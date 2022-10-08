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Большое количество бойцов «ЧВК Вагнера» были переброшены на северо-запад ЛНР и смогли затормозить быстрое наступление ВСУ после вывода российских войск из города Лиман. Об этом рассказал руководитель военно-аналитического Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин.

Появление хорошо подготовленных бойцов позволило вывести из-под непосредственной угрозы ближайшие районы республики.

«После отступления из Красного Лимана около 1000 бойцов “ЧВК Вагнера” были направлены в район Лисичанска, что затормозило наступление противника и помогло остановить обвал фронта на тот момент», ― сообщил Рожин.

В настоящее время русские добровольцы занимаются организацией линии обороны в районе Лисичанска. Параллельно они продолжают наступательные операции под Бахмутом, постепенно охватывая город с юга и востока. Ранее штурмовым группам «ЧВК Вагнера» удалось прорвать несколько мощных линий обороны ВСУ, в том числе в поселках Клиновое, Покровское и Кодема.

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