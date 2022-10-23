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Украинские военные обучались диверсионно-разведывательной деятельности еще за несколько лет до специальной военной операции, рассказал РИА Новости пленный сержант ВСУ Виталий Катранич.

Он отметил, что курс обучения длился около двух с половиной месяцев, а вели его польские, американские и британские инструкторы. Тренировки не ограничивались только диверсиями. Помимо этого, военнослужащие стран НАТО учили боевиков инженерному делу, военной медицине и топографии.

Все тренировки проводились в полевых условиях, основную часть курса занимали именно практические занятия.

Напомним, что на Украине продолжается специальная военная операция. Российские ВС выводят из строя энергетическую инфраструктуру противника, из-за чего украинские власти призывают граждан к экономии электроэнергии и вводят веерные ее отключения.

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