Каковы будут последствия от победы Киева в противостоянии с Москвой, Запад не представляет. Поэтому и медлит с поставками наступательного вооружения. Такое мнение высказала американо-британская журналистка Энн Эпплбаум на саммите PGS22 в Германии. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Эпплбаум уточнила, что расклад сил в Европе в случае победы Украины сложно предугадать. Также сложно предположить, что будет происходить в России, в случае её поражения в конфликте. Всё это, по мнению журналистки, заставляет западных политиков задаваться вопросом: готовы ли они к таким возможным изменениям. Именно этим и объясняется нежелание поставлять на Украину те же современные танки, о чём постоянно просят представители Киева.

О необходимости поставок наступательного вооружения Украина заявляет уже долгое время. Между тем Запад пока передаёт Киеву, в основном, вооружение для обороны, а также технику советского образца.