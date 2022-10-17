ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Каковы будут последствия от победы Киева в противостоянии с Москвой, Запад не представляет. Поэтому и медлит с поставками наступательного вооружения. Такое мнение высказала американо-британская журналистка Энн Эпплбаум на саммите PGS22 в Германии. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Эпплбаум уточнила, что расклад сил в Европе в случае победы Украины сложно предугадать. Также сложно предположить, что будет происходить в России, в случае её поражения в конфликте. Всё это, по мнению журналистки, заставляет западных политиков задаваться вопросом: готовы ли они к таким возможным изменениям. Именно этим и объясняется нежелание поставлять на Украину те же современные танки, о чём постоянно просят представители Киева.

О необходимости поставок наступательного вооружения Украина заявляет уже долгое время. Между тем Запад пока передаёт Киеву, в основном, вооружение для обороны, а также технику советского образца.

Вам может понравиться

С членов российского парламента могут снять бронь от мобилизации

Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, вероятно, будут получать отсрочку от мобилизации на общих основаниях. Во всяком случае такую инициативу планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента. Об этом пишут

Пленные из “Азова”* признались, что неоднократно убивали мирных жителей Мариуполя

Пленные боевики националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) рассказали агентству РИА Новости о военных преступлениях, совершаемых в Мариуполе после начала специальной военной операции. Один из них, Ринат Алиев,

Минобороны Украины сообщило об использовании ВС РФ новых дронов “Герань-1”

Представители Минобороны Украины заявили об обнаружении в Киевской области обломков беспилотных аппаратов «Герань-1», передает портал «Военное обозрение». Эксперты пояснили, что речь идет об иранском барражирующем боеприпаса Shahed-131. Он оснащен двигателем