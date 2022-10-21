Великобритания и США обвиняют Иран в «участии в конфликте на Украине» и «размещении войск» на ее территории. Агентство Associated Press разъясняет, что эти самые войска якобы обучают российских военных использованию беспилотников иранского производства.

Британия заявляет, что в регионах Украины, подконтрольных РФ, действуют военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции. Примерно ту же информацию озвучили и представители американских Минобороны, Госдепа и администрации президента.

При всем этом Иран продолжает отрицать поставки в Россию своих беспилотников-камикадзе. Москва также заявляет, что использует исключительно собственные дроны «Герань-2» и «Ланцет», никаких барражирующих боеприпасов иранского производства в ее распоряжении нет.

Впрочем, США продолжают гнуть свою линию. Они заявляют, что российские военные проходили обучение в Иране, благодаря чему уверенно осуществляют управление дронами-камикадзе, а на подконтрольных РФ территориях «высадились иранские войска». При этом последняя фраза является явной манипуляцией, так как даже Соединенные Штаты говорят, что речь идет лишь о группе инструкторов. Хотя и их в России и на Украине тоже нет.