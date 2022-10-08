ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вымученные локальные успехи Киева настолько вдохновили западные СМИ, что они все чаще пишут о скорых новых достижениях ВСУ. Так, в последние дни в американских таблоидах мелькают публикации о выходе Украины на свои границы 24 февраля текущего года уже к Рождеству.

По мнению многочисленных экспертов и журналистов, украинской армии нужно держать темп, который они взяли в сентябре, и не останавливаться, чтобы достичь столь серьезного результата.

Еще более радикально высказывается бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, который называет ВС РФ «проигравшей армией» и заявляет о возможной скорой «победе Киева».

Также Ходжес, который ранее предлагал НАТО уничтожить Черноморский флот РФ прогнозирует «ловушку», в которую РФ якобы попадет после существующей только в фантазии генерала «украинской победы».

Вам может понравиться

У Красного Лимана ВС РФ уничтожили американскую гаубицу

Российские войска продолжают выводить из строя технику, которую США и страны НАТО поставляют на Украину. В Сети появилось видео, как возле Красного Лимана российские войска уничтожили американскую гаубицу М777, которая

Daily Mail: Британцы образовались отъезду из страны украинской беженки Каркадым

Британский таблоид Daily Mail рассказал об украинской беженке Софье Каркадым, которая якобы покинула страну. Однако многочисленные комментаторы в это не верят, хотя и были бы рады отъезду скандальной украинки, передает

Бойцы ВДВ РФ разгромили колонну бронетехники ВС Украины после получения разведданных с беспилотника

Российские ВС в ходе спецоперации на Украине все чаще задействуют беспилотные аппараты. Причем неоценимую помощь войскам оказывают не только дроны-камикадзе или ударно-разведывательные БПЛА, но и обычные квадрокоптеры. Так, один из