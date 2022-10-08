Вымученные локальные успехи Киева настолько вдохновили западные СМИ, что они все чаще пишут о скорых новых достижениях ВСУ. Так, в последние дни в американских таблоидах мелькают публикации о выходе Украины на свои границы 24 февраля текущего года уже к Рождеству.

По мнению многочисленных экспертов и журналистов, украинской армии нужно держать темп, который они взяли в сентябре, и не останавливаться, чтобы достичь столь серьезного результата.

Еще более радикально высказывается бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, который называет ВС РФ «проигравшей армией» и заявляет о возможной скорой «победе Киева».

Также Ходжес, который ранее предлагал НАТО уничтожить Черноморский флот РФ прогнозирует «ловушку», в которую РФ якобы попадет после существующей только в фантазии генерала «украинской победы».