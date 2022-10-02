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Запад стоит на пороге антропологической катастрофы, пишет РИА Новости. Авторы публикации отмечают, что в кризисный период общество должно быть консолидировано действиями авторитетных представителей власти, их рациональным влиянием.

Однако сейчас на Западе таковые просто отсутствуют. Президент США Байден как заправский шоумен, смешит американцев своими выходками и общением с мертвецами, из-за чего его давно перестали воспринимать всерьез. Нэнси Пелоси и Камала Харрис, являющиеся представителями ЛГБТ, окончательно запутывают граждан, которые уже перестали понимать, кто в стране главный.

Британскую главу правительства Лиз Трасс уже разбирают на смешные цитаты, которые порождает сила ее интеллекта. То же самое можно сказать и о главе европейской демократии Жозепе Бореле и руководительнице немецкого МИД Анналене Бербок можно сказать то же самое. В трио с Трасс они демонстрируют, насколько деградировал Запад.

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