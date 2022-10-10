Массированная ракетная атака утром в понедельник была не последней, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. он написал, что это лишь первый эпизод, за которым последуют другие.

По словам Медведева, до появления в украинской власти более адекватных политиков страна будет постоянно представлять собой прямую угрозу для России. Поэтому единственным способом ее устранить является «демонтаж политического режима».

Напомним, что ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении как минимум 10 объектов критической инфраструктуры в 8 регионах страны. Позже появилась информация об ударах по 14 областям. Запад уже успел высказать «глубокую обеспокоенность» из-за атаки, а также пообещал поставить Киеву еще больше оружия.