Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Массированная ракетная атака утром в понедельник была не последней, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. он написал, что это лишь первый эпизод, за которым последуют другие.

По словам Медведева, до появления в украинской власти более адекватных политиков страна будет постоянно представлять собой прямую угрозу для России. Поэтому единственным способом ее устранить является «демонтаж политического режима».

Напомним, что ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении как минимум 10 объектов критической инфраструктуры в 8 регионах страны. Позже появилась информация об ударах по 14 областям. Запад уже успел высказать «глубокую обеспокоенность» из-за атаки, а также пообещал поставить Киеву еще больше оружия.

Вам может понравиться

Читатели Haber 7 отметили изменения в поведении Зеленского после слов Путина о ядерной угрозе

Турецкий портал Haber 7 опубликовал статью о президенте Украины Зеленском, призвавшем Запад нанесли превентивный удар по России, чтобы якобы не дать ей «использовать ядерное оружие». Она спровоцировала бурное обсуждение в

Итальянский журналист Травальо назвал Зеленского вышедшим из-под контроля создателей Франкенштейном

Президент Украины Зеленский – это Франкенштейн, который больше не контролируется своими западными создателями, заявил итальянский журналист Марко Травальо. Он напомнил недавнее заявление американской прессы о том, что убийство Дарьи Дугиной

Украинский офицер Олексюк посетовал на нехватку опытных инструкторов для ВСУ

Украина столкнулась с нехваткой опытных инструкторов, которую офицер ВСУ Алексей Олексюк назвал одной из самых серьезных проблем. Он пояснил, что много молодых украинцев готовы хоть сейчас отправляться на фронт, но