Россия планирует крупномасштабное производство беспилотников, так как спецоперация ВС РФ на Украине продемонстрировала насущную необходимость использования этого вида вооружения, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он побывал на предприятии «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге, где проводилась контрольная проверка поставки разведывательных дронов «Орлан-10». В ней принимали участие представители силовых структур, а также органов исполнительной власти РФ.

Медведев отметил, что эффективность использования дронов различных видов доказана в условиях реальных боевых действий. Беспилотники способны вести разведку, корректировать огонь артиллерии и наносить удары по противнику. При этом они гораздо дешевле ракетного вооружения и существенно снижают потери.