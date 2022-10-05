ВСУ несколько дней назад предприняли попытки контрнаступления на севере Херсонской области, но к настоящему времени они остановлены, а военнослужащие Украины несут тяжёлые потери. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов – передаёт РИА “Новости”.

Он также рассказал, что во время нахождения на линии боевого соприкосновения сам попал под обстрел, которые вели украинские войска, – снаряд выпущенный реактивной системой залпового огня разорвался от чиновника “буквально в двухстах метрах”.

Стремоусов призвал население сохранять спокойствие. Контрнаступление войск ВСУ остановлено, ситуация находится под контролем, подчеркнул он.

Херсонская область вместе с Запорожской областью, а также вместе с ДНР и ЛНР вошли в состав Российской Федерации на правах субъектов. 30 сентября соответствующие документы подписал президент Владимир Путин, 3 октября их ратифицировала Госдума, а 4-го – Совет Федерации. Основанием для вступления стали итоги референдумов на указанных территориях. Подавляющее большинство жителей там высказалось за присоединении к России.