Западные страны пытаются в сложившихся условиях оказать давление, как на Россию, так и на Иран. Никаких доказательств поставок иранских дронов нет, поскольку такие утверждения “дезинформация”. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский после проведения закрытого заседания Совета Безопасности – сообщает ТАСС.

Вопрос об использовании иранских дронов подняли на заседании представители западных стран. Они утверждают, что под видом российских беспилотников ВС РФ на Украине используют иранские дроны. Полянский со своей стороны добавил, что это “надуманный предлог для давления”.

Ранее о своей непричастности к поставкам дронов в Россию заявлял и представитель Ирана при ООН на том же заседании. Он также указывал, что никаких внятных доказательств страны Запада не представили.

Ранее в западных СМИ и по официальным каналам МИД Украины проходила информация, что для обстрела украинской территории российские войска используют ирански беспилотники. Якобы они были закуплены у Тегерана ещё летом.