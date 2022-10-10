Издание Giornale опубликовало интервью с добровольцем из Италии, который поделился своим мнением относительно того, как на Западе освещают события в Донбассе. По словам бойца с позывным “Спартак” его поразило, насколько избирательно западные СМИ относятся к событиям, которые происходят в зоне проведения специальной военной операции. Слова итальянца приводит РИА “Новости”.

“Спартак” рассказал, что в середине сентября ВСУ обстреливали Донецк. Обстрел, со слов добровольца, вёлся из французских гаубиц. В результате погибло больше десятка мирных жителей. Из них двое детей. Однако никаких сообщений в западной прессе об этой трагедии не было, сказал итальянец, добавив что на Западе пишут только о том, что говорят сами украинцы.

Рассказывая о причинах, по которым “Спартак” находится в Донбассе, итальянский доброволец подчеркнул, что на стороне ДНР он сражается ещё с 2014 года и готов дальше это делать, чтобы на эту территорию наконец пришёл мир.