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Главком ВСУ Валерий Залужный несколько поторопился и доложил высшему начальству о захвате украинской армией Красного Лимана. «Радостной новостью» с гражданами успел поделиться и президент Зеленский, однако после этого что-то пошло не так, пишет портал «Царьград».

Часть подразделений союзных сил действительно была вынуждена оставить населенные пункты близ Красного Лимана, однако сам город остается под контролем ВС РФ и Народной милиции новых российских регионов. Практически сразу после заявления Залужного над населенным пунктом внезапно появились вертолеты отряда «Винтокрылые Архангелы», которые атаковали пехоту и бронетехнику националистов.

Эксперты отмечают, что Киев слишком рано начинает праздновать «успехи», которые таковыми не являются. Это обернется для него смертельной ловушкой, причем произойдет это совсем скоро.

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