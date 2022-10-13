Заявление президента Украины Зеленского о нежелании «нормальных цивилизованных лидеров» идти на переговоры с Россией ярко раскрывает всю неонацистскую суть киевского режима. Для него «нормальными» считаются только те, кто входит в НАТО, а весь мир – это всего лишь Запад. Все остальные страны, не подходят под критерии «нормальности» по украинскому лидеру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Он даже не замечает, как подсознательное отношение превосходства над теми, кто отличается от «белого человека», прорывается в ходе его коматозных интервью», – отметила Захарова.

Напомним, что Зеленский ранее прокомментировал очередное заседание представителей стран НАТО по координации поддержки Украины. Он заявил, что мероприятие в Брюсселе прошло удачно и продуктивно.