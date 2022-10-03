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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя мирный план американского бизнесмена Илона Маска, заявил, что тот вполне достоин присвоения «внеочередного офицерского звания»,

«Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа “Ukraine is an artificial state”(“Украина – искусственное государство”. – прим. Discover24.ru)», – с юмором добавил Медведев.

Напомним, что мирный план Маска содержит четыре пункта для стабилизации ситуации на Украине. Это еще один референдум на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, за которым должны наблюдать представители ООН, сохранение текущего статуса Крымского полуострова, гарантии бесперебойного его водоснабжения и объявление нейтралитета Украины.

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