Украинский БПЛА в ночь на 27 октября атаковал тепловую электростанцию в Балаклаве. Удар привел к возгоранию трансформатора, который ремонтировали специалисты, вызывал возгорание, которое было в кратчайшие сроки ликвидировано.

Эту атаку прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что Крым надежно защищен средствами российской ПВО, среди которых зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», «Тор» и «Панцирь-С». Кроме того, на кораблях Черноморского флота также имеются ЗРК, способные сбить вражескую ракету или дрон.

Однако на территории полуострова могут действовать диверсионно-разведывательные группы, которые запускают БПЛА. Уследить за ними системам противовоздушной обороны удается не всегда, что и приводит к подобным ударам. Эксперт отметил, что справиться с дронами диверсантов могут переносные зенитно-ракетные комплексы или электромагнитные ружья, которые глушат сигнал оператора. Это вооружение производится в РФ и вполне может обеспечить защиту любых объектов инфраструктуры.