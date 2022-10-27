Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский БПЛА в ночь на 27 октября атаковал тепловую электростанцию в Балаклаве. Удар привел к возгоранию трансформатора, который ремонтировали специалисты, вызывал возгорание, которое было в кратчайшие сроки ликвидировано.

Эту атаку прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что Крым надежно защищен средствами российской ПВО, среди которых зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», «Тор» и «Панцирь-С». Кроме того, на кораблях Черноморского флота также имеются ЗРК, способные сбить вражескую ракету или дрон.

Однако на территории полуострова могут действовать диверсионно-разведывательные группы, которые запускают БПЛА. Уследить за ними системам противовоздушной обороны удается не всегда, что и приводит к подобным ударам. Эксперт отметил, что справиться с дронами диверсантов могут переносные зенитно-ракетные комплексы или электромагнитные ружья, которые глушат сигнал оператора. Это вооружение производится в РФ и вполне может обеспечить защиту любых объектов инфраструктуры.

Вам может понравиться

Виталий Ким: Два объекта инфраструктуры Николаевской области попали под ракетные удары ВС РФ

В 14:30 во вторник ВС РФ нанесли ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины в Николаевской области. Ставленник Киева Виталий Ким заявил, что атака проведена на Первомайскую общину, передает РИА Новости.

ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям в Днепропетровске

Сильный пожар на одном из объектов критической инфраструктуры Украины вспыхнул после ракетного удара ВС РФ. Вечером во вторник в Днепропетровске были поражены очередные цели, что подтверждается видеозаписями и фото, опубликованными

Пентагон заявил об успешных испытаниях компонентов гиперзвуковых ракет

США пытаются догнать Россию и Китай в области создания гиперзвукового оружия. Пентагон отчитался об успешном завершении испытаний компонентов для соответствующих ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.